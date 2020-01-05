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Köy çeşmesinde balık besliyorlar

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köylüler, Bolu'nun Gerede ilçesinden gelerek Eskipazar ilçesinin Belen köyü yakınlarından geçen ve zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığı çaydan yakaladıkları balıkları köy çeşmesinde beslemeye başladı.

05.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:58 Köy çeşmesinde balık besliyorlar
'ün Eskipazar ilçesinde köylüler, 'nun Gerede ilçesinden gelerek Eskipazar ilçesinin Belen köyü yakınlarından geçen ve zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığı çaydan yakaladıkları balıkları köy çeşmesinde beslemeye başladı.
Bulduk köyü muhtarı Ali İhsan Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylülerin yaklaşık 2 aydır çaydan yakaladıkları balıkları köydeki çeşmede beslediklerini belirterek, "Balık ölümlerinden sonra köylüler balıklar ölmesin diye köye getirip çeşmeye bırakmışlar. Sudaki oksijen oranı azmış, bu nedenle zaman zaman balık ölümleri oluyor." diye konuştu.
Sarıkaya, çaydaki su temizlendikten sonra balıkların geri bırakılacağını kaydetti.

Karabük, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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