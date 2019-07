Köy çocukları, çekti köyde fotoğraf sergisi açıldı Tunceli Elazığ ve Bingöl 'de "Oyuncak Makinam" projesi ile köy çocuklarının çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, bir köyde açıldıTUNCELİ - Tunceli, Bingöl ve Elazığ'ın bazı köylerinde "Oyuncak Makinam" projesi kapsamında çocukların çektiği fotoğraflarla bir köyde sergi açıldı. Doğa Fotoğrafçısı Mahmut Boztaş, Nazımiye İlçesi'ne bağlı Aşağı Doluca, Bingöl'ün Yayladere ve Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'ne bağlı köylerde toplam 90 çocuğa "Oyuncam Makinam" projesi kapsamında fotoğrafçılık eğitimi verdi. Eğitimin ardından İstanbul'dan temin ettiği ve "Çek At" diye tabir edilen makineleri çocuklara veren Boztaş, çocukların serbest şekilde fotoğraflar çekmesini sağladı.Bir yıldan fazla süren proje kapsamında çocukların çektiği fotoğraflar, toplanarak sergi için hazırlandı. Hazırlıkların tamamlanması ile çocukların fotoğraflarıyla Nazımiye ilçesi Aşağı Doluca Köyü köy evinde sergi açıldı.Sergide çektikleri fotoğrafları gören çocuklar mutluluklarını dile getirirken, köy sakinleri de memnuniyetini dile getirdi.Daha önce İstanbul'da "Doğadan Sanata Seyyah" isimli fotoğraf sergisi açtığını anımsatan Proje koordinatörü Mahmut Boztaş, "Bu serginin ardından birçok teklif aldım. O zaman şunu belirtmiştim İstanbul'da yüzlerce sergi açılıyor ancak Anadolu'da yılda bir iki defa olabiliyor. Sponsorluk yapın bu sergileri Anadolu'nun köylerine taşıyalım demiştim ancak olumlu bir karşılık alamamıştım" dedi.Çocuklarla sanatsal çalışma yapmanın sürekli hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için İstanbul'da foto baskı makinesi sahibi Olcay Türköz'ün kendisine 200 çek at makine verdiğini dile getiren Boztaş, "Anadolu'daki çocukların çok yetenekli olduklarını gördüm. Keşfedilmemiş çocuklar var. Bu çocukların eğitilmesinden ziyade bir yol ve yöntem gösterilmesi gerekir. Resim çizerken hangi fırçayı hangi teknikleri kullanacak. Biz bunları öğrettikten sonra kendileri zaten üzerine bir şeyler koyuyor. Biz bu çalışmayı yaparken çocuklara yönlendirme de bulunmadık. Zaten makineler oyuncaktı. Ama biz bu durumu onlara hissettirmedik. Konu olarak onları serbest bıraktım. Kendi dünyalarını ve düşüncelerini yansıttılar fotoğrafa. Günümüz teknolojisiyle her şeyi telefonlardan görüyorlar. Fakat projede ondan uzak bir şekilde fotoğraf çektiler. Çok güzel fotoğraflar ortaya çıktı" diye bilgi verdi.Öteyandan, Boztaş, destek olunması halinde çocuklarla fotoğrafçılığın yanı sıra müzik, resim gibi atölye çalışmaları yapmayı da planladığını sözlerine ekledi.Eğitimlere katılan çocuklardan Lizge Söker, "Ben ateş közünde çayı çektim çünkü daha doğal ve güzeldi. Kameraları iyi ki bize verdiler. Nasıl bir duygu olduğunu hissettik ve mutlu olduk. İlk başta nasıl kullanacağını bilmiyorduk size anlattılar öğrendik"diye ifade etti.Çocuklardan Miray Bozkurt ise; "Mahmut abi bana kamera vermişti ben de etrafta güzel gördüğüm şeyleri çekmiştim. Fotoğraflar bizim köyümüzde sergilendi, çok mutluyum " şeklinde konuştu.Çocukların çektiği fotoğraflardan oluşan serginin, Bingöl ve Elazığ'ın köylerinde de açılmasının planlandığı aktarıldı.