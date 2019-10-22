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Köy çocukları için 'robotik kodlama sınıfı' açıldı

Köy çocukları için 'robotik kodlama sınıfı' açıldıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünde bulunan Mehmetçik İlk ve Ortaokulunda "İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları" projesi kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 'robotik kodlama sınıfı' açıldı.

22.10.2019 10:36
Köy çocukları için 'robotik kodlama sınıfı' açıldı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünde bulunan Mehmetçik İlk ve Ortaokulunda "İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları" projesi kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 'robotik kodlama sınıfı' açıldı.
Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında 'robotik kodlama sınıfı'na kavuştuklarını ifade eden Bilişim Teknoloji Öğretmeni Sümeyye Aydoğdu, "Yüksekova ilçemize 7 robotik kodlama, 3 Stem atölyesi, 1 ahşap olmak üzere 11 atölye kuruldu. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansın katkısıyla okulumuzda robotik kodlama dersleri vermekteyiz. Çok fazla robot materyallerimiz var. Mbot, stratch, 3D Yazıcı, Lego 3 materyallerimiz bulunmaktadır. Robotik kodlama 21. yüzyılda çocuklarımız için gereken bir şey. En çok Mbot robotlarıyla çalışıyoruz. Daha sonra Lego setleri ve Arduino setlerimize geçeceğiz. Burası bir köy okulu, çoğu çocuğun evinde teknolojiye dair çok az şey vardır. Bu robotik kodlama atölyesiyle de onların sahip olmadığı yeterliliklerini kazandırmış oluyoruz. Projeye özellikle kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüz, okul müdürümüz başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.
Köy çocukları için 'robotik kodlama sınıfı' açıldı

Yüksekova, Hakkari, Yerel

Kaynak: İHA

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