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Köy çocukları yararına kermes düzenlendi

Siirt'te Gençlik ve Kültür Evi gönüllülerince köy çocukları yararına kermes düzenlendi.

22.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:05
'te Gençlik ve Kültür Evi gönüllülerince köy çocukları yararına kermes düzenlendi.
Siirt Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu İdris Tan, yemek, kırtasiye ve resim sergisinden oluşan kermesten elde edilecek gelirlerin köy çocukları yararına kullanılacağını söyledi.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Tan, şunları kaydetti:
"Soğuk havalarda köy çocuklarının ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gönüllü üyelerimizin çabalarıyla açılan kermese vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlik öncesi katılımcılara müzik ve palyaço gösteri ekibimizin oyunları sergilendi. Bir günlük kermesten elde edeceğimiz gelirleri köy çocuklarına kışlık giyecek almayı amaçlıyoruz. Etkinliğe ilgi duyan herkese teşekkür ediyoruz."
Köy çocukları yararına kermes düzenlendi

Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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