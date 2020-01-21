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Köy çocukları yarıyıl tatilinde kızak kayarak eğlenceli zaman geçiriyor

Iğdır'da, kar yağışını fırsat bilen çocuklar, yarıyıl tatilinde kızak kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

21.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:32
'da, kar yağışını fırsat bilen çocuklar, yarıyıl tatilinde kızak kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.
içesindeki Nahırkıran köyünde yaşayan çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları ahşap kızaklarla yüksek tepelerde kayak yapıyor.
Kar yağışına aldırış etmeden gönüllerince eğlenen çocukların aralarında yaptıkları yarışlarda güzel görüntüler oluştu.
Çocukların kızak keyfine zaman zaman ortak olan yetişkinlerin eğlencesi de izleyenleri gülümsetti.
Çocuklardan Cebrail Baldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilini kızak kayarak geçirdiğini belirterek, "Şehirlerde çocuklar tatile giderken biz de arkadaşlarımızla kendi yaptığımız kızaklarla kayarak keyifli anlar yaşıyoruz." dedi.
Köy çocukları yarıyıl tatilinde kızak kayarak eğlenceli zaman geçiriyor

Tuzluca, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA


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