Haberler » Güncel » Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı - Haber

Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı

Bitlis Verem Savaş Dispanseri çalışanları, köy öğrencilerini halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.

07.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:58 Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı
Verem Savaş Dispanseri çalışanları, köy öğrencilerini halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.
Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla Kireçtaşı İlk ve Ortaokulu'na giden Verem Savaş Dispanseri doktoru Elif Ergün, öğrencilere tüberküloz, hastalığın bulaşma ve korunma yolları ile tedavi yöntemlerini anlattı.
Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalık konusunda başta öğrenciler olmak üzere vatandaşları da bilgilendirdiklerini söyledi.
Bu kapsamda okul, halk eğitim merkezleri, cezaevi ve sağlık kuruluşlarına giderek 3 bin kişiye eğitim verdiklerini belirten Ergün, şöyle konuştu:
"Bilgilendirmelerimizde kısaca verem hastalığı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi veriyoruz. Tedavi olunduğunda korkulacak bir hastalık olmadığını da özellikle anlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz ilaç veriliyor. Farklı zamanlarda taramalar yapıyoruz. Verem hastası kişilerin yakınlarını çağırıp ücretsiz taramalar uygulayıp koruyucu tedaviler uyguluyoruz. Talep eden ve isteyen herkese de veremle ilgili tarama yapıyoruz. Verem hastalığına yakalanan kişi korkmamalıdır. Çünkü bu hastalığın günümüzdeki ilaçlarla tedavisi hemen hemen yüzde 100 mümkündür."

Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40   Manisa'da, fırtınada elektrik direkleri devrildi - Haber
14:40   "Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak" - Haber
14:35   Burhaniye'de belediye karla mücadele çalışması başlattı - Haber
14:35   Çiftçiye haciz şoku - Haber
14:35   Pınarbaşı Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilerini ısıtan yardım - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:48:14