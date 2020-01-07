Haberler » Güncel » Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı - Haber

Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı

Bitlis Verem Savaş Dispanseri çalışanları, köy öğrencilerini halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.

07.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:46
Verem Savaş Dispanseri çalışanları, köy öğrencilerini halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.
Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla Kireçtaşı İlk ve Ortaokulu'na giden Verem Savaş Dispanseri doktoru Elif Ergün, öğrencilere tüberküloz, hastalığın bulaşma ve korunma yolları ile tedavi yöntemlerini anlattı.
Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalık konusunda başta öğrenciler olmak üzere vatandaşları da bilgilendirdiklerini söyledi.
Bu kapsamda okul, halk eğitim merkezleri, cezaevi ve sağlık kuruluşlarına giderek 3 bin kişiye eğitim verdiklerini belirten Ergün, şöyle konuştu:
"Bilgilendirmelerimizde kısaca verem hastalığı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi veriyoruz. Tedavi olunduğunda korkulacak bir hastalık olmadığını da özellikle anlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz ilaç veriliyor. Farklı zamanlarda taramalar yapıyoruz. Verem hastası kişilerin yakınlarını çağırıp ücretsiz taramalar uygulayıp koruyucu tedaviler uyguluyoruz. Talep eden ve isteyen herkese de veremle ilgili tarama yapıyoruz. Verem hastalığına yakalanan kişi korkmamalıdır. Çünkü bu hastalığın günümüzdeki ilaçlarla tedavisi hemen hemen yüzde 100 mümkündür."
Köy çocuklarına verem hastalığı ve önlemleri anlatıldı

Bitlis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:27   Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Haber
19:26   NATO, Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi - Haber
19:26   "Futbolda şike kumpası" davası - Haber
19:24   AB'den Libya'da diplomatik çözüm çağrısı - Haber
19:22   İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:37   İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Haber
18:23   İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
7.01.2020 19:29:54