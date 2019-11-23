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Köy çocuklarının ilk kez gördükleri drone karşısındaki sevinci gülümsetti

Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğrencilere hediye götüren gönüllü ekibin, çekim için havalandırdığı drone, çocuklardan büyük ilgi gördü.

23.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:54
'ın ilçesinde öğrencilere hediye götüren gönüllü ekibin, çekim için havalandırdığı drone, çocuklardan büyük ilgi gördü.
Arpaçay ilçesine bağlı Karaurgan köyüne giden bir grup gönüllü, köy çocuklarına bot, oyuncak gibi hediyeleri dağıttığı sırada, bu anları kayda almak için drone havalandırdı. Çocuklar onlar için gelen hediyeleri bırakıp meraklı ve şaşkın bakışlarla peşinden koştukları cihazı yakalamaya çalıştı. Çocukların büyük sevinçle drone kovalaması çevredekileri gülümsetti.
"Çocukların sevinci benim için unutulmaz bir an oldu"
Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'dan Kars'a gönüllü arkadaşlarıyla gelerek çocuklara hediye dağıttıklarını söyledi. Kendisinin genelde bu anları drone ile kayda aldığını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:
"Çocuklar drone görünce ilk önce şaşırdı ne olduğunu anlamaya çalıştı, sonra işi oyuna döküp drone kovalamaya başladılar. Çocuklar çok heyecanlıydı benim için çok güzel bir an oldu. Ben de bu meraklarına kayıtsız kalmayıp drone nasıl uçurulduğunu gösterdim. Birkaç çocukla uçurup köy üzerinden bir tur attık. İlk kez köylerini havadan gören çocukaların sevinci benim için unutulmaz oldu."
Çocuklardan Şilan Polat da arkadaşlarıyla ilk kez drone gördüklerini anlatarak şunları söyledi:
"İlk gördüğümüzde arkadaşlarımızla ne olduğunu anlayamadık sonra ağabeyin birisi drone olduğunu söyledi. Biz de heyecanlı bir şekilde drone kovalamaya başladık. Sonra sağ olsun bizlere de uçurmayı öğretti. Drone uçurmak çok eğlenceli ve çok güzel bir duyguydu köyümüzü havadan gördük çok güzel manzarası vardı."
Köy çocuklarının ilk kez gördükleri drone karşısındaki sevinci gülümsetti

Arpaçay, Iğdır, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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