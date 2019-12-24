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Köy çocuklarının yüzü hediyelerle güldü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca Muş'a bağlı iki köyde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

24.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:28
Gençlik ve Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca 'a bağlı iki köyde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından ilan edilen "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında merkeze bağlı Savaşçılar ve Eralan köylerinde eğitim gören 150 öğrenciye, şapka, eldiven, atkı, sırt çantası, spor malzemesi ve kitap hediye edildi.
Yardımların dağıtımı için köylere gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, öğrenciler tarafından okul bahçesinde Türk bayraklarıyla karşılandı.
Davulcu, burada çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Gençlik Merkezi lideri ve üyeleri de köy çocuklarının yüzlerini boyayarak onların mutluluklarına ortak oldu.
Hasan Davulcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sultan Alparslan'ın memleketinde olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Davulcu, 2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "2019 Gönüllülük Yılı" ilan edildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Rehberlik ve Denetim Başkanlığı personeli olarak kendi aramızda gönüllülük kampanyası düzenledik. Türkiye genelinde kış boyunca devam edeceğiz. Gönüllülük yılını, gönül bağı kurarak ancak anlamlandırabilirsiniz. Biz de Muş'taki öğrencilerimizle bir gönül bağı, gönül köprüsü kurma çabası içerisindeyiz. Hepimiz bu çağlardan geçtik, hepimiz bu yaşlarda olduk, hepimiz ilkokul öğrenciliği yaptık. Onlar için ne ifade ettiğini ben de anlayabiliyorum."
"Amacımız Ankara ile Muş arasında gönül köprüsü ve gönül bağı kurmak"
Davulcu, Muş'ta olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek "Çocukları bir nebze sevindirebildiysek, bir nebze güldürebildiysek, zihinlerinde, kalplerinde ve ruhlarında sempati uyandırabildiysek ne mutlu. Ben de burada çok mutlu oldum. Gelip yerinde görmek, bu işleri yapmak bambaşka bir duygu." dedi.
Bölgede kış aylarının çetin geçtiğini anımsatan Davulcu, "Atkı, bere, çorap, içlik ve her öğrenciye birer spor malzemesi getirdik. Kızlara voleybol, erkeklere futbol topu getirdik. Çantamızda satranç ve çocuk kitaplarımız da bulunuyor. Çocukların kışı biraz daha rahat geçirmeleri için mevsime uygun hediyeler getirdik. Amacımız Ankara ile Muş arasında gönül köprüsü ve gönül bağı kurmak." ifadesini kullandı.
Davulcu'ya, Bakanlık çalışanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin de eşlik etti.
Köy çocuklarının yüzü hediyelerle güldü

Hasan Davulcu, Muş, Güncel

Kaynak: AA


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