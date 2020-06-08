Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın, hesabı yeniden açıldı

Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın, hesabı yeniden açıldıHATAY'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında kendi imkanlarıyla yaptığı yemek ve tatlı çeşitleriyle sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz'ın (17) kapatılan Instagram hesabı, yeniden açıldı.

08.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:49
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın, hesabı yeniden açıldı
HATAY'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında kendi imkanlarıyla yaptığı yemek ve tatlı çeşitleriyle sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz'ın (17) kapatılan Instagram hesabı, yeniden açıldı. Taha, 1,3 milyon takipçiye ulaştığı hesabının yeniden açılmasıyla büyük mutluluk yaşadı.
Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyada paylaşmaya başladı. Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerinin videolarını sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflediğini söyledi. Taha, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı. 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni olan Taha Duymaz, yemek ve tarifleriyle sosyal medyada ilgi çekti.
HESABI AÇILDI
Fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı. Duymaz, 1,3 milyon takipçisi olan hesabının yeniden açılması için form doldurup, başvuru yaptı. Duymaz'ın yaptığı başvurunun ardından, hesabı yeniden kullanıma açıldı. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklama yapan Taha Duymaz, Abilerim, ablalarım hesabım açıldı. Destek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun dedi. Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha’nın, hesabı yeniden açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yayladağı, Instagram, Güncel, Haber

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