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Köy evine bohçayla girip paraları çalarak çıktılar

Bursa'da tekstil ürünleri satmak için girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı.

24.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:35 Köy evine bohçayla girip paraları çalarak çıktılar
'da tekstil ürünleri satmak için girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı.

ilçesine bağlı Durhasan köyünde ikamet eden 70 yaşındaki A.B. ve 80 yaşındaki H.Y. isimli vatandaşlar, evlerine bohçacı olarak giren 3 kadının 1000 liralarını çaldığını iddia ederek İlçe Komutanlığına şikayette bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli şahısların kimliklerini belirlerken, 3 kadın yol kontrolü yapan ekiplerin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli kadınlar Y.I. (42), K.I. (42), N.D. (55) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin daha önceden hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden sabıkaları olduğu öğrenildi. - BURSA

Büyükorhan, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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