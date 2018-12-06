Köy Evinin Bodrumuna Tarihi Eser Operasyonu

06 Aralık 2018 Perşembe 16:55



06 Aralık 2018 Perşembe 16:55

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesine bağlı bir köydeki evde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 280 obje bulundu.Bahşili Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küreboğazı köyünde A.A'nın evine operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada, bodrum katta sandıkların içine gizlenmiş sikke, kırılmış altın bilezikler, hayvan heykelleri ve piponun da arasında bulunduğu 280 obje ele geçirildi.Tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler, incelenmek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Gözaltına alınan A.A, jandarmadaki işlemlerin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.