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Köy girişine tabela asıp, kendilerini karantinaya aldılar

HAKKARi'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında köylerine kimsenin gelmemesi için kendilerini karantinaya aldı.

07.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:39
Köy girişine tabela asıp, kendilerini karantinaya aldılar

HAKKARi'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında köylerine kimsenin gelmemesi için kendilerini karantinaya aldı. Köyün girişine "Covid 19 nedeniyle köye girişler yasaktır" tabelası bırakılırken, kontroler ise güvenlik korucuları tarafından yapılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle köylerini ve köy sakinlerini virüsten korumaya çalışan ilçeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyü halkı, aldıkları karar ile köyün giriş ve çıkış noktalarını kapattı. Köylüler, salgın bitene kadar kimseyi köylerine kabul edemeyeceklerini belirtirken, girişe ise "Covid 19 nedeniyle köye girişler yasaktır" tabelası bırakıldı. Köy grişindeki kontroller ise güvenlik korucuları tarafından yapılıyor.

Köy muhtarı Hamza Han, "Vatandaşlarımızın sağlığı için köyümüzü karantinaya aldık. İstanbul'dan gelen birkaç ailemizi ise evlerinde karantinaya aldık. Şu an herhangi bir sorunumuz yok. Biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Köyün girişine tabela astık. İki güvenlik korucusunu da bu noktaya bıraktık. Böylece tedbirlerimizi almış olduk" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yüksekova, Adaklı, Güncel
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