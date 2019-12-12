Haberler » Güncel » Köy halkı, meydan istinat duvarını el birliği ile yaptı - Haber

Köy halkı, meydan istinat duvarını el birliği ile yaptı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beyçayır köyünde vatandaşlar meydan istinat duvarını kendi elleriyle işledi.

12.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:22Köy halkı, meydan istinat duvarını el birliği ile yaptı
'nin ilçesine bağlı Beyçayır köyünde vatandaşlar meydan istinat duvarını kendi elleriyle işledi.

Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği önderliğinde kanalizasyon, parke taş döşemesi, mezarlık yolu ve asfalt çalışmasının tamamladığı köyde vatandaşlar Muhtar Zühtü Acar önderliğinde meydan istinat duvarını yapmak için kolları sıvadı. Lapseki Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin konuyla ilgili verdiği bilgide, "Daha önce köyümüzde altyapı ve üst yapı çalışmalarımız oldu. Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliğinden çimento, kum ve demir tedarik edildi. İşçiliğini muhtarın öncülüğün de köylüler yaptı. Duyarlı davranan köylülerimize örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - ÇANAKKALE

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Çanakkale, Lapseki, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:23 SPORCU AİLELER - Voleybolla başlayan aşk evlilikle taçlandı (1) - Haber
12:22 Lüks rezidansta bavul cinayeti - Haber
12:22 Ödemiş Belediyesi kış mücadelesine hazır - Haber
12:18 Öğrencilerin sorunlarını direk Kaymakama anlattılar - Haber
12:17 112'ye yapılan asılsız ihbarlar 'pes' dedirtti - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
12.12.2019 12:30:29