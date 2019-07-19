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Köy içme suyu kaynağında bakım onarım çalışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü içme suyu kaynağında yapılan drenaj, bakım onarım çalışmaları sonucu içme suyu sıkıntısının giderildiği belirtildi.

19.07.2019 12:06 Köy içme suyu kaynağında bakım onarım çalışması
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü içme suyu kaynağında yapılan drenaj, bakım onarım çalışmaları sonucu içme suyu sıkıntısının giderildiği belirtildi.

Kaymakam Hasan Musab Okatan, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul ile birlikte drenaj bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı Kurtdere köyü Suludere mevkiinde bulunan içme suyu kaynağının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul, içme suyu kaynağında yapılan drenaj bakım-onarım çalışmaları sonucu köyde su sıkıntısının giderildiğini söyledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Hisarcık, Kütahya, Güncel

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