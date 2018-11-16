Camide Hijyen İçin Köy İmamının "Askıda Çorap" Projesi İlgi Çekti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde imamlık yapan Mustafa Yüksel, daha hijyenik bir cami için 'askıda çorap' projesi başlattı. Yüksel, cami girişinde bir kutunun içerisinde kullanılmamış siyah çorapları yerleştirerek, camiye gelen vatandaşlardan talep edenlere ücretsiz çorap hediye ediyor.

İKAZ YAZILARI YAZDI, ASKIDA ÇORAP PORJESİ BAŞLATTI

Kazdağları eteklerinde yer alan Yeşilyurt köyü, doğası ve eski taş evleriyle ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Köye gelen ziyaretçiler tarihi camiyi ziyaret etmeden geçmiyor. Çok sayıda kişinin camiyi ziyaret etmesi üzerine imam Mustafa Yüksel, 'Camilerde ıslak ayakla halılara basmayın', 'Camiye çıplak ayak girmeyin, kirli çorapla girmeyin' gibi ikaz yazıları asmasının yanında askıda çorap projesi başlattı.

ÜCRETSİZ ÇORAP HEDİYE EDİYOR

Mustafa Yüksel, cami girişinde bir kutunun içerisinde kullanılmamış siyah çorapları yerleştirerek, camiye gelen vatandaşlardan talep edenlere ücretsiz çorap hediye ediyor. Cami girişinde bulunan bir kutuya 'Camiye çorapsız girmeyelim' yazısını da asan imam Yüksel, camiye çıplak ayakla girmek isteyenlere de çorap veriyor.

CAMİYE KARGOYLA ÇORAP YOLLUYORLAR

Cami imamının başlattığı projeye başta köy halkı olmak üzere özellikle köye gelen yerli turistlerden destek geliyor. Askıda çorap projesine cemaatin yanı sıra çevreden de destek geldiğini belirten İmam Mustafa Yüksel, "Köyümüze İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerden gelen misafirlerimiz bu uygulamayı beğenerek, camimize kargoyla çorap yolluyor. Biz de bu çorapları cemaatimize, köye gelen misafirlerimize hediye ediyoruz. Çorabı olmayan ve özellikle yaz aylarında turist olarak gelerek camimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza çorap hediye ediyoruz. Bu projeyi biz cami cemaatimizle beraber planladık ve uygulamaya soktuk. Gelen güzel dilekler ve desteklerle de yüzümüz güldü. Biz de bu projeyi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.