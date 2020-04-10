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Köy imamından fidan kampanyası

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde 6 yıldır imam olarak görev yapan Mustafa Caner, köyde başlattığı 'Işıkeli'nde ağacım olsun' kampanyasıyla büyük ilgi topladı.

10.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:52
Köy imamından fidan kampanyası
Çanakkale 'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde 6 yıldır imam olarak görev yapan Mustafa Caner, köyde başlattığı 'Işıkeli'nde ağacım olsun' kampanyasıyla büyük ilgi topladı. Şimdiye kadar 55 fidanın dikildiği köydeki kampanyaya farklı köy ve şehirlerden de katılım sağlanabiliyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde 6 yıldır imam olarak görev yapan Mustafa Caner, köy muhtarlığı ile yaptığı görüşme ile geçtiğimiz yıl güzel bir kampanya başlattı. 'Işıkeli'nde ağacım olsun' adını verdikleri kampanya ile vatandaşlardan gelen fidanlar köy meydanına diliyor ve dikilen fidanların üzerine bağış yapan şahısların isimleri yazılıyor.

Yapılan uygulamanın büyük ilgi gördüğünü belirten İmam Mustafa Caner, "Köyümüzde, peygamber efendimizin 'Kıyametin kopacağını dahil bilseniz, elinizdeki fidanı dikin' Hadis-i Şerifi gereğince 'Işıkeli köyünde benimde bir ağacım olsun' kampanyası başlattık. Bir insan için oksijen ne ise ağaç içinde toprak odur. Ağaçlar toprakla buluştuğu zaman çiçek açarlar ve meyve verirler. Biz de böyle bir kampanya başlatalım dedik. Muhtarımıza bu teklifi götürdüm kendisi de olumlu buldu. Vatandaşlarımızdan da büyük ilgi gördü. 55 tane fidanımızı şuanda köyümüzde toprakla buluşturduk ve bu kampanyamız hala daha devam etmektedir. Ağaçların her türlü bakımı muhtarlığımız ve görevlilerimiz tarafından yapılmaktadır. Sadece Işıkeli'nde ağacım olsun kampanyasına katılmak isteyenler muhtarımıza müracaat ediyorlar. Vatandaşlarımızın illa ki bu köyden olmasına gerek yok, isteyen herkes bu kampanyaya katılabilir" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Biga, Güncel
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