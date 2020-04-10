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Köy köy dolaşıp evde kalanlara müzik şöleni yaşatıyorlar

Şırnak'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, köy köy dolaşarak şarkılar eşliğinde vatandaşlara 'evde kalın' anonsları yapıp köyleri dezenfekte ediyor.

10.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:16
Köy köy dolaşıp evde kalanlara müzik şöleni yaşatıyorlar
Şırnak 'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, köy köy dolaşarak şarkılar eşliğinde vatandaşlara 'evde kalın' anonsları yapıp köyleri dezenfekte ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, dezenfekte çalışmaları için gittikleri köylerde vatandaşlara müzik eşliğinde hizmet veriyor. Türkçe ve Kürtçe anonslar yapan ekipler 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altındaki vatandaşların evlerinden çıkmamasını isteyen ekipler daha sonra araçlardan açtıkları müziklerle halka moral veriyor. Vatandaşlara moral veren ekipler bir yandan da ev ev dolaşıp dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor.

Boğazöğren köyünde ekiplerin çalıştığını gören çocuklar balkonlarından ay yıldızlı Türk bayrağını çıkararak ekiplere destek verdi. Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışanlarından Şevket Ataman, günlerdir dezenfekte çalışması yürüttüklerini söyledi. Ataman, "Beytüşşebap Kaymakamlığımız ve Köylere Hizmet Götürme Birliği müdürümüzün talimatları doğrultusunda köylerde dezenfekte çalışması yapıyoruz. Araçlarımızda Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak vatandaşlara evlerinde kalmalarını söylüyoruz. Bazen moral amaçlı şarkılar dinletiyoruz vatandaşlara" dedi.

Boğazöğren köyü muhtarı Yılmaz Aydemir de köylerinde ilaçlama çalışması yapan ekiplere teşekkür etti. Aydemir, "Ülkemizi kasıp kavuran bu virüse karşı önlemlerini alan Kaymakamız İsmail Pendik ve Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Şimdi tüm köyümüz ilaçlandı, Allah razı olsun. Biz zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Çocuk ve yaşlıları sürekli uyarıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz" diye konuştu.

Boğazöğren köyünde dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekiplere moral vermeye çalışan iki çocuk balkona çıkıp ay yıldızlı Türk bayrağını açarak dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekiplere moral verdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Köylere Hizmet Götürme Birliği, Şırnak, Güncel
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