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Köy köy dolaşıp yaşlıların ekmeğini kapısına kadar götürüyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyündeki tek fırıncı evden çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ekmeklerini evlerine kadar götürüyor.

02.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:51
Köy köy dolaşıp yaşlıların ekmeğini kapısına kadar götürüyor
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyündeki tek fırıncı evden çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ekmeklerini evlerine kadar götürüyor.

Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladıktan sonra evin ihtiyacı olan ekmek için Pazaryeri Kaymakamlığının oluşturmuş olduğu 'Vefa Sosyal Destek Grubu' grubunu meşgul etmek istemeyen duyarlı köylüler, Kınık Köyündeki fırıncı Cevat Turan'a sipariş ettikleri ekmekleri her gün kapısından alıyor.Köy köy dolaşıp yaşlı vatandaşlara ekmeklerini taşıyan Fırıncı Cevat Turan, "Ülkemizde baş göstermiş Korona virüs Covid-19 sebebiyle yaşlı insanlarımıza tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle ihtiyar vatandaşlarımız bazı ihtiyaçlarını karşılayamamakta. Bazı çevre köylerden fırınımız ile irtibata geçen ihtiyarlarımızın günlük ekmeğini kapılarına kadar götürüyorum. Kimi büyüklerimiz köyde beni kapısında karşılarken, kimileri de kapılarına astıkları poşetlere, çantalara ekmeklerini bırakıyorum. Bu zor günlerde onların ihtiyaçlarını giderebilmek çok güzel bir duygu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Pazaryeri, Bilecik, Kınık, Güncel
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