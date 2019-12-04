Haberler » Güncel » Köy minibüsü şarampole yuvarlandı 2 ölü, 10 öğrenci yaralı - Haber

Köy minibüsü şarampole yuvarlandı 2 ölü, 10 öğrenci yaralı

Köy minibüsü şarampole yuvarlandı 2 ölü, 10 öğrenci yaralıHakkari'de içinde öğrencilerin de bulunduğu köy minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

04.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:53
Köy minibüsü şarampole yuvarlandı 2 ölü, 10 öğrenci yaralı
Hakkari'de içinde öğrencilerin de bulunduğu köy minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 10 öğrenci de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Oğul köyünün Dilekli Mahallesi'nde meydana geldi. Köy sakinleri ile öğrencileri kent merkezine taşıyan minibüs, köyün çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı. Kazada, araçtan fırlayıp elektrik direğine çarpan Rahime Turan (57) öldü, Cemil Turan (55) ile 10 öğrenci ise yaralandı.
Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Cemil Turan da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından ölen 2 kişinin ve yaralanan öğrencilerin yakınları hastaneye akın etti.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER: Mehmet ÖZKANHAKKARİ, (DHA)-
Köy minibüsü şarampole yuvarlandı 2 ölü, 10 öğrenci yaralı

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:12 Hindistan'da fil saldırısı: 1 ölü - Haber
15:12 Dünya Madenciler Günü'nde Soma'da etkinlikler yapıldı - Haber
15:11 DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi - Haber
15:06 Vali Oktay Çağatay, Şehit Alpaslan Kurt'un ailesine taziyede bulundu - Haber
15:05 Başkan Oprukçu özel bireylerle bir araya geldi - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
12:38 CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı
12:10 Tevfik Göksu'dan zam talebinde bulunan CHP'ye ve İmamoğlu'na eleştiri: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:15:11