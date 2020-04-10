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Köy muhtarı, 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçlarına destek oluyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören Köyü Muhtarlığı, köyde ikamet eden ve sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin teminini sağlıyor.

10.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:52
Köy muhtarı, 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçlarına destek oluyor
Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören Köyü Muhtarlığı, köyde ikamet eden ve sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin teminini sağlıyor.

Taşköprü'ye bağlı Yukarışehirören Köyü Muhtarı Satılmış Göksu , korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda ve temel ihtiyaç maddelerini karşılamaya devam ediyor.

Dünya genelinde etkili olan ve son aylarda ülkemizde de görülen korona virüs (Kovid-19) virüsünün yayılımının azaltılmasına yönelik uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma sınırlandırılmasını yerinde bulduğunu söyleyen Yukarışehirören Köyü Muhtarı Satılmış Göksu, bu süre zarfında 65 yaş ve üstü köy sakinlerinin gıda ihtiyaçlarını kendisine teslim edilen listelerle birlikte ilçeye giderek teminini sağladığını belirtti.

Köy sakinleri de, "Muhtar Satılmış Göksu'nun tüm ihtiyaçlarını karşıladığını kendisine bu süreçte sık sık müracaat ettiklerini belirterek bize yaptığı destekten dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz" dediler. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Taşköprü, Göksu, Güncel
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