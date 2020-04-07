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Köy muhtarı kapı kapı dolaşıp 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı

Köy muhtarı kapı kapı dolaşıp 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı Artvin merkeze bağlı Beşağıl köyü muhtarı Sinan Yavuzdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün birlik olma günü çağrısı üzerine, köyde bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını kapı kapı dolaşarak...

07.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:37
Köy muhtarı kapı kapı dolaşıp 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı
ARTVİN - Artvin merkeze bağlı Beşağıl köyü muhtarı Sinan Yavuzdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün birlik olma günü çağrısı üzerine, köyde bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını kapı kapı dolaşarak teslim etti.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkemizde görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Artvin merkeze bağlı Beşağıl Köyü, muhtarı Sinan Yavuzdemir, köyde bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını listeleyerek kapı kapı teslim etti.
Cumhurbaşkanımızın çağrısına sonuna kadar uyuyoruz diyen köy Muhtarı Sinan Yavuzdemir, "Gün beraberlik günüdür. Bugünlerde birlik olmalıyız. Köyümüzde yaşayan 65 üstü vatandaşımız evlerinden dışarı çıkmıyor. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız ise kendilerini izole etme adına 14 gün evlerinde kalıyorlar. Bu duyarlı davranışlarından ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum. 65 üstü vatandaşlarımız isteklerini bizlere liste halinde iletiyorlar, bizde onların isteklerini ihtiyaçlarını alıp kendilerine götürüyoruz. Köy halkımızın hem kendi sağlıklarına hem de salgının yayılmaması adına verdikleri özveriden ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Köy muhtarı kapı kapı dolaşıp 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Artvin, Genel

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Köy muhtarı kapı kapı dolaşıp 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı
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