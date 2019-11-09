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Köy muhtarı kendi kızının nikahını kıydı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Üveyikli Köyü Muhtarı Yaşar Özcan, kendi kızının nikahını kıydı.

09.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:59Köy muhtarı kendi kızının nikahını kıydı
'ın Ereğli ilçesine bağlı Üveyikli Köyü Muhtarı Yaşar Özcan, kendi kızının nikahını kıydı.

2019 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerinde Üveyikli Köyü Muhtarı seçilen Yaşar Özcan, kendi kızı Büşra ve damadı Burak Yiğitoğlu'nun nikahlarını kıyarak çifte mutluluk yaşadı. Muhtar Özcan, çok duygusal anlar yaşadığı törende kızı Büşra'ya evlilik cüzdanını teslim etti. Nikah töreninde konuşan muhtar Özcan, "Hayırlısıyla kızım Büşra ve damadım Burak Yigitoğlu'nun resmi nikahlarını kıymış bulunmaktayım. Kızım komşu köyümüz Artıklar köyü Kayıklar Mahallesi'ne gelin gitti. Yıllarca düşünsem kızımın nikahını kıymak aklıma gelmezdi. Güzel bir duygu, kızıma ve damadıma ömür boyu mutluluklar diliyorum. Mevla'm mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Özcan ve Yigitoğlu her iki aileye de hayırlı olsun" dedi. - ZONGULDAK

kızım dizisi, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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