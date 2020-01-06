Haberler » Güncel » Köy muhtarının 2 evi yandı - Haber

Köy muhtarının 2 evi yandı

KARABÜK'ün Ovacık ilçesine bağlı Şamlar köyünde, muhtar Raşit Öztürk'e ait yan yana olan 2 ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

06.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:21 Köy muhtarının 2 evi yandı

KARABÜK'ün ilçesine bağlı Şamlar köyünde, muhtar Raşit Öztürk'e ait yan yana olan 2 ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bugün sabah saatlerinde Ovacık Şamlar köyü Muhtarı Raşit Öztürk'ün evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Raşit Öztürk, uykularından uyandırdığı ailesiyle birlikte dışarı çıktı. Alevler binayı sararken, aile itfaiyeye verdi. Alevler muhtarın bitişikteki diğer evine de sıçradı. Gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, 2 ev kullanılmaz hale geldi, bir eşek telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ovacık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:24   HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ - Haber
15:24   Haliç'te haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Yeniköy'de haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Rus savaş gemisi kabataş'a yanaşamadı- 4 - Haber
15:24   Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:28:16