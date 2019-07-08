08.07.2019 16:38
Haberler» Güncel» Haber

Köy muhtarlarından Başkan Recep Bozkurt'a ziyaret

Köy muhtarlarından Başkan Recep Bozkurt

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karlık, Güneytepe ve Ağzıkara köyü muhtarları, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karlık, Güneytepe ve Ağzıkara köyü muhtarları, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Köy muhtarlarından oluşan heyeti kapıda karşılayan Başkan Recep Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti. Köy muhtarları ile bir süre sohbet eden Başkan Bozkurt, akabinde gündem ve sorunlarla ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Karlık, Güneytepe ve Ağzıkara köyü muhtarları Başkan Bozkurt'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Bozkurt ise köy muhtarları ziyareti ile ilgili açıklamalarında, "Bulundukları köyde, devletimizin tüm kurumlarını temsil eden, her fırsatta bir araya gelerek vatandaşlarımızın sorunlarına birlikte çözüm aradığımız, ilçemizin köylerinde gelişim ve değişim hususunda çözüm ortaklığı yaptığımız muhtarlarımız her zaman baş tacımızdır" açıklamalarına yer verdi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Recep Bozkurt, Şuhut, Afyon, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:37   ALEYNA CAN'IN ÖLÜMÜ: 9 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
17:36   67 Burda AVM'den 350 TL Alışverişe Kamp Sandalyesi Hediye
17:36   Kumluca'da seyyar satıcı denetimi
17:36   Karadeniz'de rip akıntısına broşürlü uyarı
17:36   Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Açıklaması
17:36   KARTAL'DA ORMAN YANGINI 3
17:36   ADANA Başkanın makam aracı gelin arabası, kendisi de şoför oldu