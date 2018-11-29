Köy Muhtarlarından Boyraz'a Destek

29 Kasım 2018 Perşembe 17:53



29 Kasım 2018 Perşembe 17:53

Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Hulusi Boyraz Malatya İli Köy ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Seydi Yüce'yi ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya İli Köy ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Seydi Yüce, "Genel Müdürümüzün yıllardır memleketimize olan hizmetlerinden dolayı başta kutluyorum. Çünkü Malatyamıza uzun yıllardır büyük hizmeti var. Önümüzde bir yerel seçim süreci var. Kendisi Malatya'ya daha iyi hizmet edeceğim diyerek Yeşilyurt ilçesinde Belediye Başkanlığına adaylığını koymuştur. Biz bunlara saygı gösteriyoruz. Çünkü hizmet yapan insanları her zaman elimizin içerisinde ve yanımızda görmek isteriz. Eğer bir insan hizmet ediyorsa hizmetin değerini en iyi bir şekilde bilmek lazım. Hulusi Boyraz Bey mahalle muhtarlarımızın sorunu olduğunda bizim hep destekçimiz olmuştur. Onu şahsım ve muhtarlarım adına şükranla anıyorum. Metropol ilçemizde hizmetin daha iyisini yapacağına ve bizlerde inşallah o gün nasip olursa bizlerde kendilerine güç ve destek vereceğimizi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Hulusi Boyraz ise, "Muhtarlarımızın ne kadar önemli bir görev gördüğü ve Cumhurbaşkanımızın son yaptığı icraatlar ile beraber görülmüştür. Çünkü mahallelerimizin gerçek temsilcisi biz muhtar olduğunu düşünüyoruz ve yerel yönetimde de en önemli tabanla buluşan yerin muhtarlık olduğunu biliyoruz. Onun dışında muhtarlarımıza her zaman ki ilişkiyi gösterdik. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 31 Martta yerel seçimler var bizde Yeşilyurt Metropol ilçesi adına müracaat ettik. 9 yıldır biliyorsunuz belediye kurumlarının genel müdürlük görevini yürüttük. Belediyenin işlerinin doğrudan dolaylı içerisinde olduk. Ben inanıyorum çok güzel çalışmalar çıktı. Bizde bu görevlerden sonra metropol ilçe olan Yeşilyurt'a aday olduk. Yeşilyurt geleceğin parlayan bir yıldızı ve şehrin yeni gelişen yüzü oldu. Bizde diyoruz ki 'Yeşilyurt'un değerlerini markalaştıracağız' Yeşilyurt'un altı ile üstü ile gelişmişliğini bir biri ile yaklaştırıp güzel bir marka yaşanıla bilir bir şehir gönüllere dokunan bir belediyecilik anlayışıyla aday olduk" diye konuştu. - MALATYA