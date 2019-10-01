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Köy muhtarlarıyla kırsal kesimin sorunları masaya yatırıldı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kırsal kesimin talep ve ihtiyaçları ile sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının irdelenmesi amacıyla köy muhtarları ile düzenli olarak yaptığı toplantılara devam ediyor.

01.10.2019 18:02Köy muhtarlarıyla kırsal kesimin sorunları masaya yatırıldı
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kırsal kesimin talep ve ihtiyaçları ile sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının irdelenmesi amacıyla köy muhtarları ile düzenli olarak yaptığı toplantılara devam ediyor.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum amirleri ile merkeze bağlı köy muhtarı katıldı. Toplantı öncesi İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Gökhan Türköz, kırsal kesimdeki güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili slayt eşliğinde bir sunum yaptı. Sunum sonrası tek tek söz alan köy muhtarları sorun ve taleplerini aktarırken, kurum amirleri de Vali Aykut Pekmez'in talimatıyla notlar aldı. Toplantının devamında kurum amirlerine de söz veren Vali Aykut Pekmez, muhtarların bilgilendirilmesi gereken konular varsa paylaşmalarını istedi.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda Vali Aykut Pekmez, köy muhtarlarının dile getirdiği talepleri tek tek not aldırarak, bu sorunları inceleyeceklerini ve imkanların el verdiği ölçüde sıkıntıları çözüme kavuşturacaklarını ifade etti. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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