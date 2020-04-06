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Köy odasını kahvehaneye çeviren 11 kişiye 3 bin 150 TL para cezası

Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir köy odasının kahvehane olarak kullanıldığının tespit edilmesi üzerine 11 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesi ile 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

06.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:39
Köy odasını kahvehaneye çeviren 11 kişiye 3 bin 150 TL para cezası
Uşak 'ın Banaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir köy odasının kahvehane olarak kullanıldığının tespit edilmesi üzerine 11 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesi ile 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Olay, Banaz ilçesi Kızılhisar köyünde meydana geldi. Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir köy odasının kahvehane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrası ekipler söz konusu yere operasyon düzenledi. Sosyal mesafe kuralına uymayarak bir araya gelen 11 kişiye ayrı ayrı 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Banaz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Evde kal Banaz, virüs gezmiyor sen geziyorsun" denildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Banaz, Uşak, 3. Sayfa
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