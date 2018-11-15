Köy Öğrencileri Kros Müsabakalarında İkinci Oldu

15 Kasım 2018 Perşembe 15:21



15 Kasım 2018 Perşembe 15:21

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Taşharman Ortaokulu öğrencileri, yıldız kızlar kros müsabakalarında il ikincisi oldu.Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen yıldız kızlar kros yarışmasında, Taşharman Ortaokulu öğrencileri il ikincisi oldu. Dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik edip hediye takdim etti.Özden, bu tür sportif başarıların kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "İlçemizi ilimizde de başarılı bir şekilde temsil eden Taşharman Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Kasım Baykar ve Beden Eğitimi Öğretmeni Fahrettin Aslan bizleri ziyaret ettiler. Bizde başarılarından dolayı okul idaresini, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ettik. Bu tür başarılarının devamını dilerim" dedi. - BİTLİS