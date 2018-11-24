Köy Öğretmenlerine Öğrencilerden Gül Hediyesi

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:20



24 Kasım 2018 Cumartesi 09:20

Kahramanmaraş'ta bir grup üniversite öğrencisi, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle köy okullarındaki öğretmenlere gül hediye etti.Eğitim alanında farklı çalışmalar yapan 'İyilik Atölyesi' adlı bir grup üniversite öğrencisi, farkındalık oluşsun diye Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi'nde bulunan 3 farklı kırsal mahalledeki okulları ziyaret etti. Öğrencilerden oluşan grup, öğretmenler günü nedeniyle okullarda eğitim veren öğretmenlere yaklaşık 20 adet gül dağıttı.Grup olarak eğitim alanına hizmet etmekten mutlu olduklarını söyleyen Sena Aşkar, "Bugün öğretmenler günü nedeniyle 3 köy okulu belirledik ve öğretmenlerimize gül vereceğiz. Grup olarak eğitim anlamında görme engelli okullara gidiyoruz, elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi okullara gidip okulları boyuyoruz ve kitap okuma gibi etkinlikler yapıyoruz" diye konuştu.Özellikle kısal kesimde çalışan öğretmenlerin hatırlanması amacıyla onları ziyaret ettiklerini söyleyen Ali Çayır, "Kırsal kesimlerde hizmet veren okullardaki öğretmenlerimizin karşılaştıkları zorluklar daha fazla olduğu için, onların değerli hissetmeleri açısından ve farkında olmaları açısından onurlandırmak mahiyetinde ziyaret ettik. Öğretmenlerimize gösterdikleri ilgi ve alakalardan dolayı teşekkür ediyoruz, onlara günleri nedeniyle gül hediye ettik" diye konuştu.'Öğretmenler günü nedeniyle çiçekçilerin iş temposu arttı'Diğer taraftan, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle çiçekçilerde yoğun iş temposuna girdi. Veliler ve öğrencilere çiçek satışı yapanMuzaffer Demir isimli esnaf, ortalama 50 ile 70 lira arasında çiçek çeşitleri satıldığını söyledi.Demir, "Bu yıl 24 Kasım hafta sonuna geldi işlerimiz arttı. Veliler, öğrenciler ve üniversite öğrencileri geliyor çiçek almaya. Bu yıl teraryum, orkide, buket ve arajman gibi çiçekler rağbet görüyor. Bizde 3 lira ile 300 lira arası çiçekler bulunur ancak ortalama 50 ile 70 lira arası öğretmenlere çiçekler hazırlıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ