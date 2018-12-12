Uşak
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Eğitim Paydaşları Akademisi ve Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği (UFSAD) işbirliği ile düzenlenecek olan 'Uşak Köy Okulları Fotoğraf Sanatı ile Buluşuyor' projesinin ilk etabı merkeze bağlı İlyaslı
Köyünde gerçekleştirilecek.
Fotoğraf sanatını tanıtmak ve sevdirmek amacıyla hayata geçirilecek olan projenin ilk fotoğraf sergisi, 13 Aralık
Perşembe günü (yarın) saat 10.00'da merkeze bağlı İlyaslı Köyünde öğrenciler ve köy halkı ile buluşacak.
UFSAD üyelerinden Ufuk Turpcan, Kazım Yeşilyurt
, Barış Topdemir, Ömer Lütfi
Ersoysal, Perihan Şahin Toğlu, Fatma Gülhan, Güneş Demir ve Nurullah Durak'ın fotoğraflarından oluşan "İnsan ve Yaşam" temalı fotoğraf sergisi öğrenciler ve köy halkının beğenisine sunulacak. 14 Aralık
Cuma gününe kadar devam edecek olan sergide toplam 32 fotoğraf yer alacak.
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Paydaşları Akademisi ve Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği köy halkını ve sanat severleri bu sergiye bekliyor. Proje Kapsamında Uşak'ta bulunan diğer köy okullarında da fotoğraf sergileri düzenlenmeye devam edecek. - UŞAK
Aralık,Milli Eğitim Müdürlüğü,Uşak,İlyaslı
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:41