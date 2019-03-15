Köy Okulları Masum Gülücükler Kulübü'yle Şenleniyor

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Kayseri'deki Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince kurulan Masum Gülücükler Kulübü, hazırladıkları proje kapsamında köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilere eğlenceli bir gün yaşatıyor.Kulüp üyeleri, proje kapsamında son olarak Bünyan ilçesine bağlı Yünören Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Onbaşı Ramazan Koca İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.Köy okulu öğrencileri kulüp üyelerinin sergilediği tiyatro gösterisi ve konseri beğeniyle takip etti.Proje hakkında bilgi veren okul müdürü Cemal Bolgı, öğrenciler tarafından kurulan bir kulüp ile birlikte bu projeyi başlattıklarını belirtti.Bolgı, okul ziyaretinde ikram edilen bütün gıdaların, çocuklara verilen bütün oyuncak ve malzemelerin, programda kullanılan kostümlerin, gösteri ve müzik dahil her şeyin kulüp öğrencilerince hazırlandığını belirterek her ay bir köy okulu ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.Şehit Jandarma Onbaşı Ramazan Koca İlk ve Orta Okulu Müdürü Abdulkadir Dursun ise ziyaret ve programdan kendilerinin ve öğrencilerinin çok memnun olduğunu dile getirdi.Kulübe üye öğrencilerden Zeynep Demirezen de masum yüzlerde bir gülücük oluşturma hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bir dahaki köy okulu ziyaretini heyecanla beklediklerini ifade etti.