"Köy okulları ülkemizin yüreği, kalbi ve geleceğidir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenimiz güçlü olursa, öğretmenimiz mutlu olursa biz de çok güçlü olacağız ve ülke olarak çok mutlu olacağız. Çünkü öğretmenimin gülümsemesi çocuklarımın gülümsemesi anlamına geliyor. Emin olun bu çabalarımız sürdükçe sahadan, çevreden merkeze doğru olan gücümüz artacak" dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Ankara HiltonSA Hotel'de gerçekleştirilen "Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenler için Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Programı" tanıtım toplantısına katıldı. Tüm köy öğretmenlerine ulaşılarak mesleki gelişimlerine destek olmayı hedefleyen proje kapsamında ilk etapta 400 öğretmen eğitici eğitimi aldı. Eğitim alan öğretmenlerin görev yaptıkları bölgelerde genç meslektaşlarına bilgi ve deneyimlerini aktarması ile Türkiye 'deki toplam 7 bin köy öğretmenine ulaşmak hedefleniyor.Program kapsamında köy öğretmenleri için hazırlanan iki yeni kitap da tanıtıldı. 'Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı' ile öğretmenlere mesleklerinin ilk yıllarında köyde yaşam ve nitelikli eğitime dair rehberlik yapılması hedefleniyor. 'Birleştirilmiş Sınıflar İçin Etkinlik Kitabı'nda ise farklı yaş gruplarından öğrencilerin bir arada eğitim aldığı birleştirilmiş sınıflardaki müfredata yönelik etkinlik önerileri yer alıyor. Kitaplar Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle tüm köy öğretmenlerine ulaştırılacak.Programın tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisinin de eğitim öğretim hayatına birleştirilmiş sınıflarda başladığını ifade ederek, "Birleştirilmiş sınıflar ya da köy okulları bizim ülkemizin yüreğiyle ilgili; kalbiyle, geleceği ile ilgili bir konu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri Köy Enstitüleriyle, Öğretmen Okullarıyla, Yatılı İlköğretim Bölge Okullarıyla (YIBO), öğretmenlerimizin bu okullardaki eğitimleriyle, parasız yatılı okul sınavlarıyla bu ülke bunu çok destekledi ve hala destekliyor. Bizim, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde sürekli vurguladığımız şey; imkanı zayıf olan okullara daha fazla yatırım yapmak, öğretmen eğitimine yatırım yapmak, öğrenme güçlüğü olan çocuklarımıza daha fazla yatırım yapmak ve bu ülkenin her köşesindeki birleştirilmiş sınıflar başta olmak üzere çocuklarımıza İyileştirme Eğitimi Programları'yla destek vermek. Bunu sadece bir temenni olarak yapmamak, proje olarak hayata geçirmek, uygulamak, sonuçlarını almak ve netice itibarı ile de bu çalışmayı artırmak" şeklinde konuştu.Milli Eğitim Bakanlığı olarak hali hazırda birleştirilmiş sınıflarda eğitim veren 7 bin öğretmenin tamamına ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Selçuk, "Söz konusu olduğu okullarımızdaki 7 bin öğretmenimizin 7 binine ulaşmayı en kısa zamanda ben şahsen talep ediyorum ve bekliyorum. Biz bunu başarırız. Emin olun bu okullardaki öğretmenlerimiz başka okullara gitseler bile bu deneyimlerini oraya taşıyacaklar ve bu boşa harcanmış bir çaba olmayacak. Bir açıdan da bir akademisyen olarak şöyle düşünüyorum; bugün dünyada çok ilginç projeler var, okullar var ve bu okullar giderek aynı sınıfta farklı yaş gruplarının olmasını destekleyen bir perspektif ortaya koyuyor. Yani aynı sınıfta farklı yaş gruplarının olması bir taraftan da çok iyi bir şey yani farklı kazançlar, kazanımlar getiren bir çaba. Bu sebeple bunlar bir an önce olağana geçilmesi gereken bir birleştirilmiş sınıf uygulaması olarak değil, mevcut durumun çok daha nitelikli hale getirilmesi için üzerinde çalışmamız gereken kurumlar. Bu çabalarla, yani Kapasite Geliştirme Eğitimi Programları ve çabalarıyla yapmak istediğimiz şey; ülkemizdeki bütün çocuklarımızın topyekün olarak bir iyileşmeye doğru yönelmesi ve bunu yaparken de öğretmenlerimize somut destek verilmesi. Bu kitapları çok önemsiyorum, çünkü bunları sadece bir eğitim olarak değil ama somut bir ürün olarak da içini açtığımızda yıl boyu kullanabileceğimiz etkinlik kitabı olarak ve onun ışığında öğretmenlerimize yönelik mesleki gelişim eğitimi bir program olarak da bu kitapları çok önemsiyorum" diyerek kitabı tüm salona gösterdi.Bakan Selçuk, kitabın sadece birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapan öğretmenlere özgü olmadığını, bu kitaptan birçok öğretmenin de fayda sağlayacağının altını çizerek, kitabın mobil uygulamasının da kısa zamanda hizmete açılacağını duyurdu. Selçuk, "Bu sadece birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapan eğitim yapan öğretmenlerimiz için değil tüm öğretmenlerimiz için de bir yol gösterici kaynak. Buna mobil olarak ulaşmakla ilgili süreç en kısa zamanda tamamlanacak. İsterse bu tür somut bir kitap olarak ya da uzaktan erişim vasıtası ile dijital ortamda erişmek mümkün olacak. Biz, Sabancı Vakfı ile beraber KODA ile beraber bunun sonrasında birleştirmiş sınıflar öğretmenlerimizin tümüne erişmenin sonrasında da genel olarak Türk eğitim sisteminin özellikle ilkokul kısmına yönelik çabalarımızı da arttıracağız. Çünkü güçlü öğretmen, güçlü gelecek dediğimiz için arttıracağız. Öğretmenimiz güçlü olursa, öğretmenimiz mutlu olursa biz de çok güçlü olacağız ve ülke olarak çok mutlu olacağız. Çünkü öğretmenimin gülümsemesi çocuklarımın gülümsemesi anlamına geliyor. Emin olun bu çabalarımız sürdükçe sahadan, çevreden merkeze doğru olan gücümüz artacak. ve bu gücümüz doğrultusunda da Türkiye'nin birikimini kullanacağız. Sadece Milli Eğitim Bakanlığının çabaları ile bu iş olmaz. Her zaman söylüyorum bu bir millet ödevidir, bu bir ülke ödevidir, bunu hep beraber yapacağız" dedi.Programa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra; Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) Koordinatörü Mine Ekinci ve çok sayıda eğitimci katıldı.(Emin Kuvat - Cem Geçim - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)