Köy Okullarına Kırtasiye Yardımı

Banaz
Şehit Sadık Kozak Anadolu Lisesi
tarafından köy okullarına kırtasiye yardımında bulunuldu.
Şehit Sadık Kozak Anadolu Lisesi Müdürü Akın Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun deposunda bulunan bir takım kırtasiye malzemesi ile öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle ile topladıkları malzemeleri Hatıplar, Alaba ve Banaz Köy ilkokullarına ulaştırdıklarını söyledi.
Köy okullarına destek vermek gerektiğini söyleyen Demirci, eğitim öğretime yapılan desteğin önemine değindi.
Anadolu Lisesi,Banaz