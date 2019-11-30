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Köy okullarına park ve oyun alanı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki köy okulunun bahçesine, park ve oyun alanı yapıldığı bildirildi.

30.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:40Köy okullarına park ve oyun alanı
'nın ilçesinde iki köy okulunun bahçesine, park ve oyun alanı yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İlçeye bağlı Üçhüyük İlkokulu ve Zafer İlköğretim Okulu'na yapılan park ve oyun alanını yerinde inceledi.

Kaymakam Arcaklıoğlu, "Köy okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin ders aralarında ve sosyal aktivite saatlerinde yararlanabilmesi için park ve oyun alanı çalışmasını bitirdik. Okullarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaymakam Arcaklıoğlu, ziyaret ettiği okullarda Anaokul öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi ve öğrencilerle sohbet etti. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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