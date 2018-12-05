Köy Okullarında Okuyan Öğrencilerin Tıraş Keyfi

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:57



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:57

Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası, sosyal bir projeye destek vererek köylerdeki ilkokul öğrencilerini ücretsiz tıraş ettirdi.Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç kesimleri yapıldı. Sosyal bir projeye destek verdiklerini belirten Diyarbakır Berberler ve kuaförler Odası Başkanı Cemil değirmenci, 25 meslektaşın katılımı ile köy okullarında eğitim gören kız erkek öğrencilerin saç kesimlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Bundan sonraki süreçte Diyarbakır ve ilçelerinde eğitim gören çocuklara yönelik projelerinin devam ettiğini kaydeden Değirmenci, "Çocuklarımız bizlerin geleceğidir. Bu çocuklar için ne yapsak azdır. Benimle aynı şekilde düşünen ve her zaman yanımızda olan meslektaşlarıma da göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR