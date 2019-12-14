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Köy okullarındaki çocuklar için sahaya pelüş oyuncak attılar

İZMİT'te, basketbol karşılaşması öncesi köy okullarında okuyan çocuklara hediye edilmek üzere sahaya pelüş oyuncaklar atıldı.

14.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:28Köy okullarındaki çocuklar için sahaya pelüş oyuncak attılar

İZMİT'te, basketbol karşılaşması öncesi köy okullarında okuyan çocuklara hediye edilmek üzere sahaya pelüş oyuncaklar atıldı. Basketbol sahası taraftarların attığı oyuncaklarla doldu.

Herbalife Nutrinition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9'uncu haftasında, Belediyespor, Öznur Kablo'yu konuk etti. İzmit Atatürk Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde, İzmit Belediyesi ve Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Hayalsiz Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında, taraftarlar pelüş oyuncaklar getirdi.

Karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı oyuncuları da sahaya ellerinde pelüş oyuncaklarla çıktı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de sahaya inmesiyle, tribündeki taraftarlar pelüş oyuncakları sahaya attı. Oyuncaklar, Kocaeli'nin 41 köy okulunda okuyan ve oyuncak almaya imkanı olmayan çocuklara hediye edilecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çocuklar için yapılan her projenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği ile birlikte bir projeye imza attık. Dernek Başkanı Doktor Mehmet Salıcı ile 41 köy okulu öğrencilerine oyuncak armağan edelim ve bu projeye bütün İzmit'i katalım dedik. Bütün İzmitliler katılsın dedik. Seyirciler oyuncuklarıyla geldi. İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe'nin maçında herkes bu işe katkı sundu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün kazanan çocuklar oldu. Çocuklarımıza armağanımız olsun" dedi.



Fenerbahçe, basketbol, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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