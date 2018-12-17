Köy Okullarındaki Öğrenciler Gönüllü Gençlerle Eğleniyor

Kaynak: İHA

Adıyaman'da köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrenciler, Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile birlikte eğleniyor.Merkez Türkiye Petrolleri Mahallesinde bulunan Toybelen İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Gençlik Merkezinden gelen gönüllü gençlerle bir araya geldi. Köyden Gençlik Merkezine gelemeyen köy okulu öğrenciler, golf, badminton, tenis, basketbol, voleybol ve yüz boyama gibi etkinliklerle günün tadını çıkardı.Gönüllü gençler, amaçlarının köyden kente gelemeyen öğrencilerin, sosyal, sportif ve kültürel imkanlardan faydalanması olduğunu söyledi. - ADIYAMAN