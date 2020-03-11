Köy okullarındaki öğrencilere ücretsiz saç bakımı
Malatya'da Akçadağ Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında başlatılan 'Benim kuaförüm köy okullarında' projesi ile öğrencilerin saç tıraşları ve bakımları yerinde ücretsiz olarak yapılıyor.
11.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:18
Malatya 'da Akçadağ Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında başlatılan 'Benim kuaförüm köy okullarında' projesi ile öğrencilerin saç tıraşları ve bakımları yerinde ücretsiz olarak yapılıyor.
Akçadağ Belediyesi'nin Şener Eroğlu Akademi işbirliği ile başlattığı proje ile kırsal mahalllerde ki okullarda ücretsiz kuaför hizmetleri devam ediyor. Son olarak ilçeye bağlı Örüçkü Mahallesinde bulunan Şehit Pilot Yüzbaşı Alirıza Sadak Ortaokuluna giden Şener Eroğlu Akademi Kursiyerleri burada öğrencilerin saç bakım ve tıraşlarını gerçekleştirdi.
Öğrencilerin bakımları ile yakından ilgilenen Şener Eroğlu, köy köy dolaşarak buradaki çocukların saç bakımlarını ücretsiz olarak yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Bizlere her daim destek olan Akçadağ Belediye Başkanımız Ali Kazgan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yine bizlere desteklerini esirgemeyen Malatya Park AVM yönetimine, Özpak Kuaför Mobilyalarına ve Nizamettin Gökay'a da teşekkür ediyoruz" dedi.
Malatya'nın tanınan kuaförlerinden olan ve katıldığı birçok milli yarışmada da Malatya'ya olarak dereceler elde eden Şener Eroğlu tarafından tıraş edilen öğrenciler de mutluluklarını dile getirerek Akçadağ Belediyesi'ne de teşekkür ettiler. - MALATYA
Akçadağ Belediyesi'nin Şener Eroğlu Akademi işbirliği ile başlattığı proje ile kırsal mahalllerde ki okullarda ücretsiz kuaför hizmetleri devam ediyor. Son olarak ilçeye bağlı Örüçkü Mahallesinde bulunan Şehit Pilot Yüzbaşı Alirıza Sadak Ortaokuluna giden Şener Eroğlu Akademi Kursiyerleri burada öğrencilerin saç bakım ve tıraşlarını gerçekleştirdi.
Öğrencilerin bakımları ile yakından ilgilenen Şener Eroğlu, köy köy dolaşarak buradaki çocukların saç bakımlarını ücretsiz olarak yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Bizlere her daim destek olan Akçadağ Belediye Başkanımız Ali Kazgan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yine bizlere desteklerini esirgemeyen Malatya Park AVM yönetimine, Özpak Kuaför Mobilyalarına ve Nizamettin Gökay'a da teşekkür ediyoruz" dedi.
Malatya'nın tanınan kuaförlerinden olan ve katıldığı birçok milli yarışmada da Malatya'ya olarak dereceler elde eden Şener Eroğlu tarafından tıraş edilen öğrenciler de mutluluklarını dile getirerek Akçadağ Belediyesi'ne de teşekkür ettiler. - MALATYA
Kaynak: İHA
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