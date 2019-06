Köy okulu öğrencileri için pedalları iyiliğe çevirdiler

Kaynak: İHA

Muş Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri tarafından "Pedalları İyiliğe Çevir" sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında birçok ülke ve şehirden gönderilen kitaplar, bisikletlerle köy okulu öğrencilerine ulaştırıldı.MUBİD üyelerinin başlattığı kitap kampanyası ile köy okullarında eğitim gören öğrenciler kitaplarla buluşturuluyor. Kent merkezinden kitapları çantalarına yükleyen üyeler, merkeze 23 kilometre mesafedeki Mercimekkale İlkokulunda eğitim gören öğrenciler için pedalları iyiliğe çevirdi. Köy okuluna ulaşan üyeler, kendileriyle getirdikleri kitapları, öğretmenler eşliğinde öğrencilere dağıtmanın mutluluğunu yaşadı.Türkiye ve yurtdışından gelen kitapları bisikletleri ile köy okullarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden MUBİD Üyesi Mehmet Sezgin, "Türkiye'nin her yerinden kitapların gelmesi ve bu kitapların bizim bineklerimiz olan bisikletlerimizle köy okuluna ulaşmasını sağladık. Bağışçılarımızın bize mektup yazmasını da istedik. Onlarda hem kitapları hem de mektupları gönderdiler. Bizlerde onların duygularını öğrenci ve öğretmenlerimize aktardık. Kampanyamız bir yıl boyunca sürecek. Bize bağışta bulunmak isteyen herkese ulaşmak istiyoruz. Kitap bağışlarınızı bir köy okulunda tebessüme çevirmek üzere hazırız, mutluyuz" dedi."Köy okullarına ulaşmak suretiyle hareket ediyoruz"Köy okullarında eğitim gören çocuklar için pedal çevirdiklerini kaydeden Sezgin, "MUBİD olarak 'Pedallar İyiliğe Çevir' sloganıyla başlattığımız bu kampanyanın içerisinde köy okullarına ulaşmak suretiyle hareket ediyoruz. Hedefimiz bütün köy okullarına ulaşmak. Kampanyamız kapsamında bize ulaşan bağışçılarımız, Türkiye'nin her yerinden bize ulaştılar. İstanbul'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan, Adana'dan, Gaziantep'ten, Muş'tan, Türkiye'nin her yerinden hatta yurtdışından da bağışta bulunan bağışçılarımız mevcut. Dünyanın birçok ülkesinden bu bağışlar bize yapılıyor. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki kitapları kabul ediyoruz. Bu kitapları köy okullarına ulaştırıyoruz. Hikaye, roman, ansiklopedi tarzı kitapları kabul ediyoruz. Amacımız okuma halkalarının genişlemesi, gelişmesi ve dayanışma, yardımlaşmanın, paylaşmanın iller arası, hatta ülkeler arası bir boyutta devam etmesidir" ifadelerini kullandı."23 kilometre bisikletle yol kat ettik"Köy okuluna ulaşmak için bisikletle 23 kilometre yol kat ettiklerini hatırlatan Sezgin, "Şehir merkezinden hareket ederek Mercimekkale İlkokuluna geldik. Yaklaşık olarak 23 kilometre bisikletle yol kat ettik. Yorulmadık çünkü heyecanlıyız. Bu kitapları genç arkadaşlarımıza, hocalarımıza ulaştırmak suretiyle yola çıktığımız için, bu heyecanı onlarla paylaştığımız için mutluyuz. Amacımız öncelikle kitaplarımızı köy okuluna ulaştırmak, bunun yanında bir bisiklet kulübü olduğumuz için bisiklet farkındalığını köy okuluna yaymak ve bu duyarlılığı oluşturmak. Şehirden köy okullarına toplamda 2-3 bin kadar bir yol ağı var. Bizlerde sene sonuna kadar git-gel hesabıyla yaklaşık 6 bin kilometre kadar yol kat etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.Öğrencilerden Ecrin Ece Ayda ise, "Bugün abilerimiz bisikletle geldi ve bize kitap getirdiler. Onlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MUŞ