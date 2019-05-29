29.05.2019 15:14
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Köy okulu öğrencileri ürünlerini sergilendi

Köy okulu öğrencileri ürünlerini sergilendi

Kozluk ilçesinde köy okulu öğrencileri atölye çalışmasında yaptıkları ürünleri sergiledi.

Kozluk ilçesinde köy okulu öğrencileri atölye çalışmasında yaptıkları ürünleri sergiledi.
Çayhan Köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerin 13 farklı tasarım ve beceri atölyesinde yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak'ın da katıldığı törenle açıldı.
Ürünleri inceleyen Kurtaran, öğrencilerin atölye çalışmasının örnek gösterilecek nitelikte olduğunu söyledi.
Daha sonra okul müdürü Murat Işık'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtaran, öğrencilere kitap hediye etti. Çayhan, Ömer Toprak, Kozluk, Güncel
Kaynak: AA