Köy Okulu Öğrencileri Zeka Oyunları Bağımlılıktan Uzaklaşıyor

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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla köyünde okuyan ilkokul öğrencileri zeka küpü, suduko, mazgala gibi oyunlar öğretilerek, çocukların bağımlılıktan uzaklaşması ve okulda daha güzel zaman geçirilmesi sağlanıyor.İlçeye bağlı Bölükyayla ilkokulunda başlatılan zeka oyunları çalışmalarıyla çocukların, internet, tablet, televizyon gibi bağımlılıklardan uzaklaştırılması ve çocukların kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.Oyunu öğrendikten sonra teneffüste bile dışarı çıkmak istemediğini belirten öğrencilerden Dilek Akdoğan, "Ben okullar ilk açıldığında zeka küpünü öğrendim. Fatih Kuzu öğretmenim sonra diğer arkadaşlarıma öğretti. Daha sonra diğer oyunları öğrendik. Mangala, sudoku ve diğer oyunları öğrendik. Teneffüslerde bile dışarı çıkmak istemiyoruz. Bunun için öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.Öğrencilerden Muhammed Ersin Tosun ise, "Geçen sene satranç ve sudoku oyununu öğrenmiştik. Bu sene mangala, koridor, akıl küpü gibi bir sürü oyun öğrendik. Ankara'dan bizim okulumuza zeka küpleri gönderen Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya çok teşekkür ediyorum. Fatih Kuzu öğretmenimi çok seviyorum." diye konuştu.Okulda başlatılan zeka oyunlarıyla öğrencilerin teneffüse bile çıkmak istemediğini belirten zeka oyunları proje koordinatör Öğretmen Fatih Kuzu, "16 öğreneceğim var. 16 öğrencinin 14'ü zeka küpünü çözebiliyor. Başlangıçta çok kaliteli olmayan küplerle başladık, bu konuda eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya sınıfımızda çok kaliteli küpler gönderdi. Şu an zeka küpü haricinde, mangala, reversi, koridor, satranç, ABC bağlama ve sudoku gibi oyunlarda öğreniyorlar. Sınıf için de çok eğlenceli zamanlar geçiriyorlar. Çocuklar teneffüse bile çıkmak istemiyorlar. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte maalesef çocukların tablete, telefona, televizyona ve bilgisayara olan bağımlılığı arttı. Bu da çocukların sosyalleşmesini engelliyor çocuk oyunları ve zeka oyunları ile bunun aşılabileceğini düşünüyorum. Sınıfımda bunu uyguladım çok da etkili olduğu kanaatindeyim. Bu konuda sağ olsun idaremiz de bize gerekli katkıda bulundu. Geçenlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların artık misafir geldiği zaman bile çocukların hoş geldin bile diyemediklerini söyledi. Bence bu sorun zeka oyunları ve çocuk oyunları ile birlikte aşılır. Biraz da telefon, tablet vesaire ayrılan zamanı azaltıp çocuk oyunlarına tekrardan canlandırılırsa bu sorunu kökten kaldırabiliriz." dedi.2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Okul Müdürü İsmail Özdemir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda, Bölükyayla ilkokul olarak öğrencilerimizin inovasyon çağının gerektiği analitik düşünme, problem çözme ve sosyalleşme gibi davranışlar kazandırmak için zeka oyunları ve sosyal etkinlikler oluşturuyoruz. Zeka oyunları oynamak çocuklarda eğlenerek öğrenmeyi, odaklanmayı, çözüm odaklı düşünmeyi, orantı hesaplama, dikkat, konsantrasyon, sitemli düşünme, ezberci değil araştırmacı ve sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirdiği için çocuklar daha başarılı olmaktadır. Ayrıca öğretmenlerimiz öğrencilerimiz bu tür etkinlikler ile okulu daha çok sevmekteler. Bu nedenden dolayı okulumuzda devamsızlık sıkıntısı yaşanmıyor. Bu sebepten dolayı okulumuzda bu etkinliklerle farkındalık oluşturan Öğretmenimiz Fatih Kuzuya teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimizi seviyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN