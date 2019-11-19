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Köy okulu öğrencilerinden Mehmetçiğe anlamlı destek

Siirt'in Pervari ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek olmak için öğrencilerin kendi biriktirdiği harçlıkları bankaya yazdıkları mektupları da Mehmetçiğe ulaşmak üzere PTT'ye teslim etti.

19.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:17Köy okulu öğrencilerinden Mehmetçiğe anlamlı destek
Siirt'in Pervari ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek olmak için öğrencilerin kendi biriktirdiği harçlıkları bankaya yazdıkları mektupları da Mehmetçiğe ulaşmak üzere PTT'ye teslim etti.

Pervari ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Mehmetçiğe destek olmak için bir çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler, kendi aralarında biriktirdikleri harçlıklar bankaya yazdıkları mektupları ise Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere PTT şubesine teslim etti.

Okul müdürü Kerem Ülgen, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek olmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Kerem Ülgen, okul öğrencilerinin, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için harçlıklarından biriktirdikleri paraları ve moral vermek için yazdıkları mektupları PTT'ye vererek destek olduklarını dile getirdi. Ülgen, "Kahraman ordumuz, kahramanca bir hareketin içerisine girdi. Gönlümüzle onlara destek olmak için öğrenciler ve okul idaresiyle böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah ordumuza öğrencilerin yazmış oldukları mektuplar moral olur. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler harçlıklarını banka şubesine yazdıkları mektupları da Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere PTT şubesindeki görevliye teslim etti. - SİİRT

Güncel

Kaynak: İHA

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