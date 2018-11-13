Köy Okulu Öğrencilerine Giysi Yardımı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Merzifon
İlçe Başkanlığı, köy okullarında eğitim gören öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Merzifon İlçe Başkanı Adem Kaya, 'Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu
' isimli sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hazırladıkları bot ve monttan oluşan yardım kolilerini ilgili kurumlara teslim ettiklerini söyledi.
Kaya, projelerinin büyük destek gördüğünü, böyle bir etkinliğe öncülük etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Havaların soğumasıyla birlikte ilçemiz köy okullarında ihtiyacı olan öğrencilerimize kış giyecek yardımı yapmak için çalışma yaptık. Bu çerçevede öğrenci kardeşlerimize ülküdaşlarımız ve hayırseverlerin desteğiyle bot ve mont alarak okul yöneticilerimize teslim ettik. Ülkü Ocakları olarak geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize olan desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.