Haberler » Güncel » Köy okulu öğrencilerine kışlık ayakkabı dağıtıldı - Haber

Köy okulu öğrencilerine kışlık ayakkabı dağıtıldı

Adıyamanlı hayırsever bir iş adamı tarafından köy okulu öğrencilerine ayakkabı yardımı yapıldı.

12.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:01Köy okulu öğrencilerine kışlık ayakkabı dağıtıldı
Adıyamanlı hayırsever bir iş adamı tarafından köy okulu öğrencilerine ayakkabı yardımı yapıldı.

Merkeze bağlı Tekpınar Köyü Ortaokulunda okuyan öğrencilere 100 çift ayakkabı verildi.

Adıyamanlı iş adamı Aziz Levent Binzet'in Adıyaman'a gönderdiği 100 çift ayakkabı, Gönüllü Anneler platformu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Soğuk kış gününde dağıtılan ayakkabıların öğrencilerin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Gönüllü Anneler Platformu Üyesi Nejla Özelçi, "Adıyamanlı hayırsever hemşehrimiz son beş yıldır ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak üzere ayakkabı yardımında bulunuyor. Bu yılda göndermiş olduğu 100 çift ayakkabı tespit edilen öğrencilere dağıtıldı. Değerli hemşehrimizden Allah razı olsun. Gönüllü annelerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34 İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haber
10:34 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Haber
10:34 Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi - Haber
10:28 Bölge üniversitelerinin sorunları görüşüldü - Haber
10:28 Hasta kadın omzundaki devasa tümörü taşıyamaz hale geldi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:37:49