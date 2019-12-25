Haberler » Spor » Köy okulu voleybolda Nevşehir şampiyonu oldu - Spor

Köy okulu voleybolda Nevşehir şampiyonu oldu

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Özyayla köyü Ortaokulu 2019-2020 eğitim öğretim yılında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında Nevşehir şampiyonu oldu.

25.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:59 Köy okulu voleybolda Nevşehir şampiyonu oldu
'in merkez ilçeye bağlı Özyayla köyü Ortaokulu 2019-2020 eğitim öğretim yılında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında Nevşehir şampiyonu oldu.

Gençlik ve İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 okullar arası voleybol şampiyonası sona erdi. Düzenlenen şampiyona sonrasında Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Özyayla Ortaokulu erkek voleybol takımı Nevşehir şampiyonu olurken Nevşehir'i bölge müsabakalarında temsil edecek.

Özyayla Ortaokul Müdürü Ali Çelik yaptığı açıklamada, " Özyayala Ortaokulu Nevşehir'de düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında yine şampiyon olmayı başarmıştı. Bu yılda Nevşehir birinciliğini kazanan cefakar öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz bölge turnuvasında da ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerinden en küçük bir şüphem yoktur" dedi. - NEVŞEHİR

voleybol, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:55   Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor
15:55   Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor - Spor
15:52   Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor
15:49   Üsküdarlı hentbolcu kızlar alkışlanıyor - Spor
15:49   Son Dakika | Beşiktaş'ta parasını alamayan Jordan Theodore sözleşmesini feshetti - Spor
15:39   Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a 'Zorlu Center' eleştirisi - Spor
15:02   Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı - Spor
14:30   Mayweather'dan kızına servet değerinde Noel hediyesi - Spor
14:06   Eric Cantona'dan Manchester United'a sert eleştiri - Spor
12:28   Beşiktaş Emir Umit transferini ve 4 ismin ayrılacağına dair haberleri yalanladı - Spor
25.12.2019 15:57:48