Haberler » 3. Sayfa » Köy okuluna yardıma giden Off-Road ekibi yolda mahsur kaldı - Haberler

Köy okuluna yardıma giden Off-Road ekibi yolda mahsur kaldı

Erzurum'da 'minik eller üşümesin' projesi kapsamında köy okullarına yardım götürmek isteyen Macera Off-Road Kulübü üyeleri, kar ve tipinin etkisiyle yolda mahsur kaldılar.

06.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:41Köy okuluna yardıma giden Off-Road ekibi yolda mahsur kaldı
'da 'minik eller üşümesin' projesi kapsamında köy okullarına yardım götürmek isteyen Macera Off-Road Kulübü üyeleri, kar ve tipinin etkisiyle yolda mahsur kaldılar.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Macera Off-Road Kulübü tarafından 'minik eller üşümesin' denilerek köy okullarındaki çocuklara mont ve bot yardımı götürmek isteyen kulüp üyeleri altlarındaki 4x4 araçlarla ilçesin Karavelet Mahallesi'nde mahsur kaldı.

Kulüp üyelerinin uzun uğraşları sonucu saplandıkları kar kütlesinden çıkarılamayan araçları Kulüp Başkanı Lokman Toptaş'ın ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince kar makineleri ile çıkarıldı.

Bulundukları yerden kurtarılan kulüp üyeleri iş makinelerinin yolları açması üzerine bölgede bulunan köy okullarına giderek öğrencilere yardımda bulundular. - ERZURUM

Erzurum Valiliği, Pasinler, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
15:52  Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu
6.02.2020 17:25:27