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Köy okulunda en eğlenceli İngilizce dersi

ERZURUM'un Karayazı ilçesindeki Tosunlu İlkokulu öğrencilerine oyunlarla öğretilen İngilizce dersleri, sosyal meydaya büyük beğeni topladı.

13.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:40Köy okulunda en eğlenceli İngilizce dersi

ERZURUM'un ilçesindeki Tosunlu İlkokulu öğrencilerine oyunlarla öğretilen İngilizce dersleri, sosyal meydaya büyük beğeni topladı.

Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Köyü'nde 4 derslikli, 67 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü ilkokulda, eğlenceli İngilizce dersleri sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. İngilizce öğretmeni Nadide Karamemiş tarafından eğlenceli oyunlarla öğretilen derste, çocukların heyecanlı halleri dikkat çekiyor. Sayıların, sıfatların eğlenceli hale getirerek öğretildiği derslerde çocukların keyifli halleri görenleri tebessüm ettiriyor.



Karayazı, Güncel

Kaynak: DHA

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