Köy Okulunda Erasmus Projesi Sevinci

29 Kasım 2018 Perşembe 16:07



29 Kasım 2018 Perşembe 16:07

Karapınar ilçesine bağlı Kesmez Ortaokulu'nda görev yapan 6 öğretmen Erasmus projesi kapsamında Hollanda'ya giderek eğitim alacak.Kesmez Ortaokulu'nun Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Okul Eğitimi Personel Faaliyeti kapsamında Bilişim Teknolojilerinin Derse Entegrasyonu ile "Tüketen Nesilden Üreten Nesile" isimli proje kabul edildi.Kesmez Ortaokulu Müdürü Özden Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir köy okulunda belli bir takım imkansızlıklara rağmen, okulun öğretmenleriyle birlikte projeyi gerçekleştirmekten mutlu oluklarını söyledi.Yalçın, şöyle devam etti:"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen projemiz 5 binin üzerinde başvurudan kabul gören 166 proje arasından 91 puan ile 18. sırada hibeyi almaya hak kazanmıştır. Okulumuz adına çok büyük bir başarıdır. Öğretmenlerimiz 10 günlük eğitim programı kapsamında Web 2.0 araçları, 3D tasarım, 3D modelleme, kodlama, STEAM, geogebra ile matematik öğretimi, akıllı tahtanın sınıf yönetiminde kullanılması içerik geliştirme uygulamaları gibi alanlarda eğitim alarak mesleki yeterlikleri ile becerilerini artırıp bu eğitim sayesinde bilişim teknolojileri yazılım ve araçlarını derste daha etkili kullanabileceklerdir."