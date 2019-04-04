Köy Okulunda Hobi Evi Açıldı

TOKAT (AA) Tokat
'ın Yeşilyurt
ilçesinde bir köyde hobi evi açıldı.
Kuşçu İlkokulu Ortaokulunda "Okullar Sanatla Renkleniyor Projesi" kapsamında yapılan hobi evinin açılışı, Kaymakam Muhammed Sait Baytok tarafından gerçekleştirildi.
Ana sınıfı ile ilk ve ortaokul öğrencileri için oyun, kitap ve şiir okuma, dinlenme, müzik faaliyetleri, resim ve ebru çalışmaları için dizayn edilmiş üç bölümden oluşan hobi evinde Baytok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile incelemelerde bulundu.
Baytok, öğrencilerin eğlenirken öğrenmelerinin hedeflendiğini belirterek, hobi evinin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
Yeşilyurt, Tokat, Kültür Sanat
Kaynak: AA